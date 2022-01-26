Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении задержанного в Украине и доставленного в Азербайджан бизнесмена Магсуда Махмудова.

Как передает Day.Az, материалы уголовного дела, собранные в отношении обвиняемого, направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Фаига Ганиева.

Потерпевшими по делу признаны 90 человек.

Махмудов Магсуд Солтан оглу, объявленный в международный розыск с 10 января 2020 года по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), был задержан на территории Украины в июле прошлого года.

18 сентября он был доставлен из Украины в Азербайджан и передан следствию.