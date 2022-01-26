В Азербайджане вводится новый штраф

В Азербайджане будет установлен штраф за остановку и парковку других транспортных средств на стоянках такси.

Как передает Day.Az, об этом говорится в проекте поправок в Кодекс об административных проступках.

Поправка предусматривает штраф в размере 40 манатов за остановку или стоянку других транспортных средств на стоянках такси, отмеченных знаком 5.14.