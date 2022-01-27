За незаконную парковку оштрафованы более 180 водителей

Очередные рейды в рамках борьбы с незаконной парковкой автомобилей в Баку были проведены сотрудниками отделов Государственной дорожной полиции Низаминского и Наримановского районных управлений полиции.

Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе рейдов, проведенных в течение дня, в Низаминском районе были составлены административные протоколы в отношении 86 водителей, выявлены и привлечены к административной ответственности 14 организаторов незаконных парковок.

В ходе аналогичного мероприятия, проведенного на территории Наримановского района, были выявлены водители, незаконно припарковавшие свои автомобили в различных местах, в основном на тротуарах и тем самым создававшие препятствия передвижению пешеходов. За указанные нарушения были составлены административные протоколы в отношении 81 водителя.