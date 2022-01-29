Полицейская операция в ночном клубе в Баку, есть задержанные

Полиция провела операцию в ночном клубе X-Life, расположенном на проспекте Гараева в Низаминском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщается, что руководство клуба допустило работу заведения после полуночи.

В момент проведения операции в помещении находились клиенты. 34 посетителя и 4 работника клуба были доставлены в отделение полиции.

В отношении клиентов был составлен административный протокол, с сотрудников заведения задержали.

По факту ведется расследование