https://news.day.az/society/1430882.html Полицейская операция в ночном клубе в Баку, есть задержанные - ФОТО
Полицейская операция в ночном клубе в Баку, есть задержанные - ФОТО
Полиция провела операцию в ночном клубе X-Life, расположенном на проспекте Гараева в Низаминском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сообщается, что руководство клуба допустило работу заведения после полуночи.
В момент проведения операции в помещении находились клиенты. 34 посетителя и 4 работника клуба были доставлены в отделение полиции.
В отношении клиентов был составлен административный протокол, с сотрудников заведения задержали.
По факту ведется расследование
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре