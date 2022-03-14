Ярмарки Новруз в Баку и Абшероне

Министерство сельского хозяйства Азербайджана в связи с праздником Новруз проводит 12-19 марта в Баку и Абшеронском районе ярмарки Kənddən Şəhərə ("Из села в город").

Основной целью проведения ярмарок является обеспечение потребностей граждан в местной сельскохозяйственной продукции и организация альтернативного канала продаж для отечественных фермерских хозяйств.

Представитель ОАО "Аграрные закупки и снабжение" Галиб Бахрамов сообщил Trend, что на ярмарках свою продукцию покупателям предлагают фермеры из разных регионов Азербайджана, передает Day.Az.

"Сегодня третий день проведения ярмарок, которые работают с 09:00 до 19:00. На этих ярмарках более 100 фермеров из 50 регионов реализуют около 50 видов сельскохозяйственной продукции. Цены на продукцию устанавливают сами фермеры", - сказал Бахрамов.

Отметим, что ярмарки расположены по следующим адресам:

- Наримановский район Баку, ул. Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик");

- Бинагадинский район Баку, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5В (рядом с кинотеатром "Ингилаб");

- город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.