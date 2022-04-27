Создан Совет конституционных судов стран-членов Организации тюркских государств

Учрежден Совет конституционных судов стран-членов Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, решение об этом принято в рамках мероприятий по случаю 60-летия создания Конституционного суда Турции.

В заседании приняли участие делегации из Азербайджана, Турции, Узбекистана и Кыргызстана. Казахстанская сторона присоединилась к заседанию в онлайн формате.

Нашу страну на мероприятии представила находящаяся с визитом в Турции делегация во главе с председателем Конституционного суда Азербайджана Фархадом Абдуллаевым.

На церемонии были подписаны многосторонние документы, отражающие укрепление сотрудничества тюркоязычных государств в конституционном строительстве и наращивание взаимного обмена опытом, а также партнерство в сфере реформ, осуществляемых в судебной системе.