Вниманию поступающих в докторантуру

Сегодня в 23:59 завершается процесс приема документов на ступень докторантуры высшего образования, передает Day.Az.

Желающие поступить в докторантуру для подготовки на доктора философии (диссертантура) должны создать "личный кабинет" на портале portal.edu.az, чтобы принять участие в экзамене по иностранному языку.

Кандидаты посредством услуги регистрации учащихся в высших и средних специальных учебных заведениях должны направить обращение в учебное заведение, в которое хотят поступить, и которое примкнуло к централизованной образовательной информационной системе. В результате абитуриенту будет присвоен статус "допуск к экзамену", который будет отображен в "личном кабинете" абитуриентов.

Лица без допуска к экзамену в "личных кабинетах" не будут допущены к экзамену по иностранному языку, проводимому Государственным экзаменационным центром.