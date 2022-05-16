В Хызы обнаружены руины средневековой крепости

На вершине горы, у горного села Дизавар Хызынского района, обнаружены руины средневековой крепости.

Как передает Day.Az, древний памятник обнаружен специалистами Шабранского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия и инициативной группой граждан "Охотники за артефактами".

Исторический памятник окружен с трех сторон крепостными стенами, воздвигнутыми в оборонительных целях.

Кроме того, нижняя часть стен состоит из пещер, которые служили своего рода опорными пунктами. На месте находки также обнаружены образцы глиняных изделий различных расцветок.

Дан старт работам по государственной регистрации и организации охраны памятника.

Государственная служба по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры обратится в Институт археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук в связи с находкой.