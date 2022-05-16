Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 17 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 13-15° тепла, днем 20-23° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем 20-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, временами дожди. Днем в большинстве районов без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью 1-6° тепла, днем 6-10° тепла.