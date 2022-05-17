Обнародованы результаты выпускных экзаменов, проведенных 23-24 апреля на базе общего (9 лет) среднего образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), учащиеся 9-х классов, принимавшие участие в экзамене, выполнив переход по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/), введя номер дела и серийный номер удостоверения личности (или FİN-код), могут узнать результаты экзамена, графическое описание листа ответов.

Абитуриенты могут получить информацию о результатах экзамена (суммарный балл по каждому предмету), также посредством операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код, указанный в пропускном листе на экзамен, на короткий номер 7727.

Из 43 127 человек, участие которых было предусмотрено в этих экзаменах, 392 человека не явились на экзамен. В связи с нарушением установленных правил результаты 7 человек были аннулированы.