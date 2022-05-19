Таксист сбил студентов БГУ

В результате дорожно-транспортного происшествия в Наримановском районе Баку пострадали три человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на улице Ахмеда Раджабли.

Так, Мехдизаде Орхана Ильгар оглу 2001 года рождения, Музаффарова Вагифа Сафдар оглу 2003 года рождения и Мамедова Руфана Заур оглу 2001 года рождения, при переходе дороги сбило такси марки Toyota. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми травмами.

По факту в Наримановском РУП ведется расследование.

Отметим, что все трое пострадавших являются студентами четвертого курса Бакинского государственного университета.