Какие изменения внесены в порядок оценки инвалидности?

В связи с введением в систему определения инвалидности новых критериев Кабинет министров Азербайджана своим постановлением внес ряд изменений в "Порядок оценки инвалидности".

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, внесены следующие изменения:

- слова "группа инвалидности (I, II, III) или ребенок в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья" заменены словами "процент нарушения функций организма";

- при нарушении функций организма более чем на 30% определяется инвалидность с оцениванием от 31% до 60%, от 61% до 80% и от 81% до 100%;

- оценка по процентным показателям проводится с интервалом в 5%;

- при наличии нескольких дающих основание для назначения инвалидности нарушений функций организма инвалидность присваивается путем определения процента нарушения функций по каждому случаю, при одинаковых процентных показателях итоговый показатель увеличивается на 10%, при разных - наивысший показатель увеличивается на 10%, в совокупности не превышая 100%;

- в тех случаях, когда по нескольким причинам, послужившим основанием для установления инвалидности, определяется различный процент нарушений функций организма, инвалидность присваивается именно по нарушению с наибольшим обеспечением соцзащиты и самым высоким процентным нарушением функций организма;

- нарушение функций организма с указанием срока:

15 лет подряд в диапазоне 31-60%,

10 лет подряд в диапазоне 61-80%,

в течение четырех лет подряд в диапазоне 81-100%.

С учетом данного порядка при сроке инвалидности в 15 лет в очередной раз инвалидность присваивается бессрочно;

- сроки инвалидности лиц по I, II и III группам, которым присвоена инвалидность до вступления в силу новых критериев, включаются в сроки, указанные в настоящем правиле для 81-100%, 61-80% и 31-60% соответственно;

Внесенные изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.