В Уджаре автомобиль сбил пешехода

В результате ДТП в Уджаре пешеход получил тяжеоую травму.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Мусуслу Уджарского района.

Автомобиль марки "FORD" сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 30-35 лет, личность которого еще не установлена. Пострадавший госпитализирован в Уджарскую центральную районную больницу. В больнице сообщили, что состояние пострадавшего тяжелое.

По факту проводится расследование.