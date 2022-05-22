https://news.day.az/society/1464035.html В Уджаре автомобиль сбил пешехода
В Уджаре автомобиль сбил пешехода
В результате ДТП в Уджаре пешеход получил тяжеоую травму.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через село Мусуслу Уджарского района.
Автомобиль марки "FORD" сбил пытавшегося перейти дорогу мужчину 30-35 лет, личность которого еще не установлена. Пострадавший госпитализирован в Уджарскую центральную районную больницу. В больнице сообщили, что состояние пострадавшего тяжелое.
По факту проводится расследование.
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