https://news.day.az/society/1464042.html Минобороны Азербайджана предупредило о плановой утилизации непригодных боеприпасов
Минобороны Азербайджана предупредило о плановой утилизации непригодных боеприпасов
Подразделения азербайджанской армии продолжают проводить плановую утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования с соблюдением всех мер безопасности, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что очередная утилизация таких боеприпасов пройдет с 4 по 7 мая на полигоне Сейфели.
"Общественность будет регулярно информироваться о проводимых взрывных работах", - говорится в сообщении минобороны.
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