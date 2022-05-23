Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 24 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью местами возможны дожди, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем-18-21° тепла, в Баку ночью-14-16° тепла, днем-19-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 749 мм ртутного столба до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные грозовые дожди. В горных и предгорных районах возможен град. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-10° тепла.