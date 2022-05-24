Сколько продлится ветреная и дождливая погода в Азербайджане?

Ветреная погода на территории Азербайджана сохранится до 25 мая, а дождливая - до утра 26 мая.

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии.

По ее данным, на 09:00 24 мая в Азербайджане шли грозовые дожди, в некоторых районах Большого Кавказа - ливни, дул порывистый северо-западный ветер.

Количество выпавших осадков составило в Кишчае (Шеки) - 28, Гейгеле - 27, Лазе - 26, Шахдаге - 25, Хыналыге - 24, Грызе - 23, Сарыбаше (Гах) - 21, Шеки - 20, Гусаре - 15, Дашкесане, Губе - 14, Гяндже, Товузе - 12, Агстафе, Гедабее - 10, Балакене, Габале - 9, Агдаме, Мингячевире - 8, Гейчае, Загатале, Огузе - 7, Агдере (Ордубад), Шамкире, Барде, Евлахе - 5, Нафталане, Садараке, Гобустане, Алтыагадже, Зардабе - 4, Бейлагане, Астаре, Халтане - 3, Тертере, Джафархане, Шабране - 2, в Нахчыване, Шаруре, Имишли, Сабирабаде, Сальяне, Гаджигабуле, Билясуваре -1, Баку - 2, Сумгайыте, Бина - 1 мм.

23 мая в Дашкесанском районе и городе Ширван выпал град.

Скорость северо-западного ветра составила в Нафталане, Агдаме, Гяндже - 28, Балакене, Мингячевире - 25, Шамкире, Товузе - 24, Тертере, Агстафе - 22, Загатале - 20, в Нахчыване, Шамкире, Барде, Гейчае, Сальяне - 18, Ширване - 17, Билясуваре, Шабране, Гедабее - 16, Шаруре - 15, Баку и на Абшеронском полуострове - 31, на Нефтяных Камнях - 25, на острове Чилов - 24, Аляте, Сумгайыте - 22, в Бина - 19 м/с.

Высота волн на Каспии достигала 3,5 метра.