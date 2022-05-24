Азербайджан и Италия создают синергию в сфере дизайна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури на выставке "Italian Design Day", посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития, проходящей в Университете АDА.

"Сегодняшнее мероприятие поспособствует созданию синергии между нашими странами. Мы обсудим технологичность дизайна, его регенерацию, что особенно важно в мире глобализации", - сказал посол.

Он добавил, что на выставке будут продемонстрированы работы и итальянских профессионалов в сфере дизайна.