https://news.day.az/society/1464647.html Азербайджан и Италия создают синергию в сфере дизайна - посол
Азербайджан и Италия создают синергию в сфере дизайна - посол
Азербайджан и Италия создают синергию в сфере дизайна.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури на выставке "Italian Design Day", посвященной дизайну и новым технологиям для устойчивого развития, проходящей в Университете АDА.
"Сегодняшнее мероприятие поспособствует созданию синергии между нашими странами. Мы обсудим технологичность дизайна, его регенерацию, что особенно важно в мире глобализации", - сказал посол.
Он добавил, что на выставке будут продемонстрированы работы и итальянских профессионалов в сфере дизайна.
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