Вниманию поступающих в ссузы

Началась регистрация для участия в экзаменах по приему в средние специальные учебные заведения (ссузы) на 2022/2023 учебный год на базе общего (9-летнего) среднего образования на специальности, требующие особых способностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра Азербайджана, абитуриенты, желающие поступить на специальности, требующие особых способностей, должны зарегистрироваться для участия в экзаменах с 25 мая по 3 июня.

Ссылка для регистрации:

https://www.e-gov.az/az/services/read/3148/0?tqdk_xdm=72