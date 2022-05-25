https://news.day.az/society/1464850.html Вниманию поступающих в ссузы
Вниманию поступающих в ссузы
Началась регистрация для участия в экзаменах по приему в средние специальные учебные заведения (ссузы) на 2022/2023 учебный год на базе общего (9-летнего) среднего образования на специальности, требующие особых способностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственного экзаменационного центра Азербайджана, абитуриенты, желающие поступить на специальности, требующие особых способностей, должны зарегистрироваться для участия в экзаменах с 25 мая по 3 июня.
Ссылка для регистрации:
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