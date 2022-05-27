https://news.day.az/society/1465525.html Военнослужащий подорвался на мине в Агдаме
Военнослужащий подорвался на мине в Агдаме
В результате взрыва мины в Агдамском районе пострадал один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории села Чаменли.
Сообщается, что военнослужащий Внутренних войск, сержант Азизага Умаров подорвался на мине и получил травмы. Он был помещен в больницу.
В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили факт. Отмечено, что военнослужащий помещен в госпиталь, лечение продолжается.
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