В Баку открылся новый кинотеатр сети Park Cinema

Сеть кинотеатров Park Cinema продолжает расширяться: вслед за новым кинотеатром в зоне туристического комплекса "Шахдаг", который был открыт в конце прошлого года, открывается кинотеатр в торговом центре Aygün Mall, находящемся в поселке Бакиханова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.



Свое функционирование новый кинотеатр начинает уже сегодня - состоялось т.н. "техническое" открытие, зрители уже могут приобрести билеты на сеансы. Кстати, в течение всего июня билеты будут стоить 3,30 манатов. Уже сейчас идет работа над синхронизацией билетов и добавления Park Cinema Aygün Mall в базу на сайте сети кинотеатров.



"Поселок Бакиханова - один из самых населенных поселков Баку. Было несправедливо, что местные жители оставались без громких премьер - для того, чтобы посмотреть условного "Спайдермена" им приходилось отправляться в центр города. Сейчас такой необходимости уже нет, ведь теперь они смогут посмотреть кино, просто придя в Aygün Mall самый большой молл поселка", - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.



Всего в кинотеатре будет функционировать пять залов, а посетители смогут насладиться самыми громкими премьерами мирового кино.