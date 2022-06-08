В Баку переименованы 10 улиц.

Как передает Day.Az, в соответствии с распоряжением главы ИВ Баку "О переименовании улиц в Хазарском районе Баку" от 20.05.2022 года, на основании схем, представленных Государственной службой по вопросам имущества при Министерстве экономики некоторые улицы в Хазарском районе переименованы следующим образом:

20-я Мардакянская улица (поселок Мардакян) переименована в улицу Анвера Мамедханлы, улица Сардара Буниятова (поселок Зиря) - в улицу Абдулаги Джавадова, в поселке Бина - улица Газанфара Мусабекова - в улицу Гасанаги Алиева, улица Серго Орджоникидзе - в улицу Алирзы Байрамзаде, улица Дадаша Буньятзаде - в улицу Шах булагы, в поселке Бузовна - улица Агамалыоглу - в улицу Гюльруха Алибейли, улица Рухуллы Ахундова - в улицу Азиза Мирахмедова, улица Ханлара (поселок Тюркян) - в улицу Агахана Абдуллаева, улица Рухуллы Ахундова (поселок Шувелян) - в улицу Гафура Мамедова, улица Мешеди Азизбекова (поселок Шаган) - в улицу Сафуры Ибрагимовой.