Австралийские болельщики делятся впечатлениями от Гран-при «Формулы 1» в Баку

Бакинская трасса во многом отличается от других треков "Формулы 1".

Как сказали Trend болельщики из Австралии, бакинская трасса примечательна тем, что она проходит прямо через центр города, передает Day.Az.

"Мы первый раз на бакинском Гран-при и болеем за Даниэля Рикардо из команды MacLaren. Нам удалось не только посмотреть гонку, но и увидеть сам город Баку. Мы в восторге от гостеприимства людей, достопримечательностей, музыки и, конечно, от еды. Прелесть бакинской трассы в том, что это одна из самых быстрых уличных трасс. Особенно на участке возле Старого города, где производительность болидов тестируется на очень узких зонах обгона", - сказали они.

Напомним, что протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч. В гонках принимают участие 10 команд.