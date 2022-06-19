Массовое отравление на свадьбе в Гаджигабуле

Массовое отравление произошло на свадьбе в Гаджигабуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во время свадебной церемонии в палатке во дворе одного из частных жилых домов в городе Гаджигабул.

В настоящее время более 10 жителей района доставлены в больницы Ширванского и Гаджигабульского районов.

По факту начато расследование.