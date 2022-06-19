https://news.day.az/society/1472029.html Массовое отравление на свадьбе в Гаджигабуле
Массовое отравление на свадьбе в Гаджигабуле
Массовое отравление произошло на свадьбе в Гаджигабуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во время свадебной церемонии в палатке во дворе одного из частных жилых домов в городе Гаджигабул.
В настоящее время более 10 жителей района доставлены в больницы Ширванского и Гаджигабульского районов.
По факту начато расследование.
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