https://news.day.az/society/1472076.html Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле
19 июня примерно в 11 часов сотрудник Агентства по разминированию (ANAMA) Али Шукюров (1992 г.р.) подорвался на противопехотной мине на территории села Худаферин Джебраильского района.
В результате взрыва А.Шукюров получил телесные травмы различной степени тяжести.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Джебраильского района, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.
По факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.
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