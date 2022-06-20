https://news.day.az/society/1472213.html В Баку сгорела теплица
В Баку сгорела теплица
В Сабунчинском районе Баку загорелась теплица, общая площадь которой составляет 800 кв.м. В результате пожара сгорели пластиковые горшки и конструкции, покрытые полиэтиленовой пленкой, площадью 300 кв.м.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
Согласно информации, прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной противопожарной службы потушили огонь. Близлежащие строения были защищены от пожара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре