В Баку сгорела теплица

В Сабунчинском районе Баку загорелась теплица, общая площадь которой составляет 800 кв.м. В результате пожара сгорели пластиковые горшки и конструкции, покрытые полиэтиленовой пленкой, площадью 300 кв.м.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

Согласно информации, прибывшие на место происшествия сотрудники Государственной противопожарной службы потушили огонь. Близлежащие строения были защищены от пожара.