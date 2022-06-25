https://news.day.az/society/1473925.html Кадры тушения самолетом-амфибией МЧС Азербайджана лесных пожаров в Турции - ВИДЕО
Кадры тушения самолетом-амфибией МЧС Азербайджана лесных пожаров в Турции - ВИДЕО
Самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС Азербайджана продолжает успешно тушить лесные пожары в районе Мармарис турецкой провинции Мугла.
Day.Az представляет вниманию читателей снятое МЧС видео тушения лесных пожаров.
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