Кадры тушения самолетом-амфибией МЧС Азербайджана лесных пожаров в Турции
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Самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС Азербайджана продолжает успешно тушить лесные пожары в районе Мармарис турецкой провинции Мугла.

Day.Az представляет вниманию читателей снятое МЧС видео тушения лесных пожаров.