В Азербайджане выросло число зараженных коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, 27 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 267 человек вылечились, 9 717 скончались, число активных больных - 156.

За прошедшие сутки проведено 2 371 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 952 119 тестов.