https://news.day.az/society/1473959.html В Азербайджане выросло число зараженных коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выросло число зараженных коронавирусом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 34 случая заражения коронавирусом, 27 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 793 140 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 783 267 человек вылечились, 9 717 скончались, число активных больных - 156.
За прошедшие сутки проведено 2 371 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 952 119 тестов.
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