https://news.day.az/society/1474460.html Сколько человек в Азербайджане пользуются Facebook?
Сколько человек в Азербайджане пользуются Facebook?
В сравнении с апрелем в мае этого года в Азербайджане число пользователей соцсети Facebook увеличилось на 3% или на 156,2 тыс человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по состоянию на 1 июня в стране зарегистрировано 5 255,1 тыс человек активных пользователей Facebook, что составляет 51% населения страны.
В сравнении с аналогичным показателем прошлого года число пользователей увеличилось на 22,1% или на 977,1 тыс человек.
63,2% пользователей - мужчины, 36,8% - женщины.
Больше всего пользователей - это люди в возрасте 25-34 лет.
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