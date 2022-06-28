Сколько человек в Азербайджане пользуются Facebook?

В сравнении с апрелем в мае этого года в Азербайджане число пользователей соцсети Facebook увеличилось на 3% или на 156,2 тыс человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, по состоянию на 1 июня в стране зарегистрировано 5 255,1 тыс человек активных пользователей Facebook, что составляет 51% населения страны.

В сравнении с аналогичным показателем прошлого года число пользователей увеличилось на 22,1% или на 977,1 тыс человек.

63,2% пользователей - мужчины, 36,8% - женщины.

Больше всего пользователей - это люди в возрасте 25-34 лет.