https://news.day.az/society/1474491.html В Губе автомобиль упал в канал - есть погибший
В Губе автомобиль упал в канал - есть погибший
В Губинксом районе автомобиль упал в канал.
27 июня около 22:00 на территории села Гаджигусейнли автомобиль марки Ford Transit, за рулем которого находился житель села Гымылгышлак Сархан Алиханов, потерял управление и упал в Самур-Абшеронский канал.
Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, подоспевшим на место спасателям удалось вытащить из воды водителя, но спасти его пассажира, Равана Амирова, не удалось.
По факту ведется расследование.
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