В Губе автомобиль упал в канал

В Губинксом районе автомобиль упал в канал.

27 июня около 22:00 на территории села Гаджигусейнли автомобиль марки Ford Transit, за рулем которого находился житель села Гымылгышлак Сархан Алиханов, потерял управление и упал в Самур-Абшеронский канал.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел Азербайджана, подоспевшим на место спасателям удалось вытащить из воды водителя, но спасти его пассажира, Равана Амирова, не удалось.

По факту ведется расследование.