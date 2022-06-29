https://news.day.az/society/1474706.html Крупный пожар в центре Баку - сгорели автомобили - ФОТО - ВИДЕО
Крупный пожар в центре Баку - сгорели автомобили - ФОТО - ВИДЕО
В центре Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в Насиминском районе рядом с "Зимним парком".
На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел на территории стройплощадки. По предварительным данным, сгорели строительные материалы на площади около 100 кв.м.
Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.
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