Крупный пожар в центре Баку - сгорели автомобили

В центре Баку произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован в Насиминском районе рядом с "Зимним парком".

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки было установлено, что пожар произошел на территории стройплощадки. По предварительным данным, сгорели строительные материалы на площади около 100 кв.м.

Пожар потушен подразделениями пожарной охраны.