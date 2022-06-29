Пресечена попытка вывоза исторических предметов из Азербайджана

Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза из страны значительного количества предметов, имеющих историческое значение.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете (ГТК), на основании информации, поступившей в Оперативное отделение Оперативного управления Западного территориального главного таможенного управления, на таможенном посту "Гырмызы Керпю" был остановлен для досмотра грузовик марки "Mercedes-Benz", следовавший транзитом через территорию Азербайджана из Турции в Россию.

В ходе таможенного досмотра грузовика были обнаружены спрятанные в кабине и прицепе 15 полиэтиленовых свертков.

В результате осмотра этих свертков были обнаружены предметы, имеющие историческое значение - 4 золотые монеты с разной символикой и иероглифами, 20 серебряных монет с разной символикой и иероглифами, 18 подвесок из бронзы, а также 22 подвески с крестообразной символикой, 5 предметов с кубовидной символикой, 4 многоугольных объекта с различной символикой, 1 восьмиугольный предмет с символикой, 280 прямоугольных объектов с различной символикой, и наконец, 10 800 круглых медных объектов с различной символикой и иероглифами.

Согласно заключению Государственной экспертной комиссии Министерства культуры, указанные предметы относятся к началу нашей эры и средним векам, представляют историческое, художественное, музейное, этнографическое археологическое значение.