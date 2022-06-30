https://news.day.az/society/1475044.html В Баку приостановлена работа известного отеля - ФОТО - ВИДЕО
В Баку приостановлена работа известного отеля - ФОТО - ВИДЕО
Государственная служба пожарного надзора МЧС ограничила работу объекта из-за угрозы пожара.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
В информации говорится, что в связи с нарушением правил пожарной безопасности деятельность отеля "Grand", расположенного по ул. Ахмеда Раджабли в Бинагадинском районе Баку, приостановлена.
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