В Баку приостановлена работа известного отеля

Государственная служба пожарного надзора МЧС ограничила работу объекта из-за угрозы пожара.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

В информации говорится, что в связи с нарушением правил пожарной безопасности деятельность отеля "Grand", расположенного по ул. Ахмеда Раджабли в Бинагадинском районе Баку, приостановлена.