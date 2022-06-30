https://news.day.az/society/1475227.html Населению рекомендуется соблюдать осторожность на пляжах Абшерона - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Населению рекомендуется соблюдать осторожность на пляжах Абшерона - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обнародован прогноз погоды на 1 июля на пляжах Абшерона.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, населению рекомендуется соблюдать осторожность на пляжах Абшерона в связи с умеренным северо-западным ветром временами с порывами.
Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23°, а на южных пляжах - Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 23-24°.
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