Обнародован прогноз погоды на 1 июля на пляжах Абшерона.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, населению рекомендуется соблюдать осторожность на пляжах Абшерона в связи с умеренным северо-западным ветром временами с порывами.

Температура морской воды на северных пляжах - Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 22-23°, а на южных пляжах - Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово - 23-24°.