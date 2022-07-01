В Габале пропала 35-летняя женщина

В Габалинском районе пропала 35-летняя женщина.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

Так, жительница Габалы Саида Абдуллаева 1987 года рождения 23 апреля покинула дом и не вернулась. Приметы пропавшей: рост - 155 см, телосложение среднее, карие глаза, светлые волосы.

Тех, кто видел женщину на фото или владеет какой-либо информацией о ней, просят связаться с горячей линией "102" МВД, а также с Габалинским РОП по номерам: (024) 205-18-28 и 051-985-02-02.