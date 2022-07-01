https://news.day.az/society/1475442.html В Азербайджане стартовал третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC
В Азербайджане стартовал третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC
В Азербайджане стартовал третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса TURKOVAC турецкого производства.
Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
По словам министра, достигнутые на сегодняшний день результаты оцениваются как положительные.
"Мы сделаем полное заявление после получения итогов проведенных Турцией лабораторных исследований", - сказал Мусаев.
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