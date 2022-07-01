В Азербайджане стартовал третий этап клинических испытаний вакцины TURKOVAC

В Азербайджане стартовал третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса TURKOVAC турецкого производства.

Как передает Day.Az, об этом заявил в пятницу журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По словам министра, достигнутые на сегодняшний день результаты оцениваются как положительные.

"Мы сделаем полное заявление после получения итогов проведенных Турцией лабораторных исследований", - сказал Мусаев.