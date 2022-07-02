Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 2 587 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 1 350, вторую дозу получили 180, бустерную дозу - 907 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 150 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 771 033, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 356 495, вторую дозу получили 4 854 218, бустерную дозу - 3 310 732 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 249 588 человек.