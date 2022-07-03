В Агдаше в ДТП погиб полицейский

В Агдашском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории поселка Ляки столкнулись два легковых автомобиля марки "ВАЗ 21011".

Один из водителей, сотрудник Государственной службы дорожной полиции Самир Заманпур, скончался от полученных тяжелых травм.

По факту проводится расследование.