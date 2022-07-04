Арестованы таможенники, задержанные СГБ Азербайджана

Рассмотрены ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении заместителя начальника Главного таможенного управления по энергоресурсам и морскому транспорту Рашада Бабаева и заместителя начальника отдела по дорожным налогам Шукюра Сафарова.

Как сообщает Day.Az, на процессе, который проходил в Сабаильском районном суде под председательством судьи Илькина Рустамли, было обеспечено представление, и в отношении Рашада Бабаева и Шукюра Сафарова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Рашад Бабаев и Шукюр Сафаров обвиняются в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Отметим, Рашад Бабаев и Шукюр Сафаров были задержаны в ходе операции, проведенной Службой госбезопасности.

Ранее Р.Бабаев занимал должности заместителя начальника Главного управления финансово-тарифного и валютного контроля Государственного таможенного комитета, начальника Товузского таможенного управления.