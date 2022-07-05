https://news.day.az/society/1476487.html В Баку пассажирский автобус совершил ДТП - ФОТО
В Баку пассажирский автобус совершил ДТП - ФОТО
В Баку пассажирский автобус совершил ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в 6-м микрорайоне в Бинагадинском районе Баку.
Автобус маршрута № 26 попал в аварию и выехал на тротуар.
Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автобуса № 26 с государственным номером 10 TF 897 DQN, находящегося в эксплуатации компании "Vətən".
По информации, полученной от перевозчика, пострадавших нет.
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