В Баку пассажирский автобус совершил ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло в 6-м микрорайоне в Бинагадинском районе Баку.

Автобус маршрута № 26 попал в аварию и выехал на тротуар.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автобуса № 26 с государственным номером 10 TF 897 DQN, находящегося в эксплуатации компании "Vətən".

По информации, полученной от перевозчика, пострадавших нет.