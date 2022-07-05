Задержан мужчина, угрожавший топором прохожим в бакинском метро

Сегодня в социальной сети TikTok были опубликованы кадры мужчины, угрожающего окружающим предметом, похожим на топор, завернутый в пакет.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос АПА в этой связи, начальник отдела пресс-службы МВД Зейни Гусейнов сообщил, что по указанному факту задержан 39-летний Роман Мамедов.

Во время предварительного допроса Р.Мамедов, признавшись в хулиганстве, рассказал, что допустил эти действия с целью популяризации в социальных сетях. По его словам, он занимается ремонтно-строительными работами в частном порядке и, обычно, пользуясь метро, перемещается с инструментом.

Комментируя вход мужчины в метро с указанным инструментом, представитель МВД отметил, что в городе немало граждан, которые, пользуясь общественным транспортом, включая метро, ездят на работу с подобными хозяйственными инструментами: "По данным камер видеонаблюдения, указанный мужчина постоянно пользовался метро, проходя проверку со стороны сотрудников полиции. Поэтому перемещение с подобными предметами в метро не должно означать, что там слабый контроль со стороны сотрудников полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия".