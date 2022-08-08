https://news.day.az/society/1485484.html В Азербайджане уволен 61 заведующий детсадом
В Азербайджане уволен 61 заведующий детсадом
Министерство науки и образования продолжает проводить регулярные мониторинги в государственных дошкольных образовательных учреждениях.
Как сообщили Day.Az в министерстве, за недостатки в работе, выявленные в результате мониторингов, 61 заведующий детсадом освобожден от занимаемой должности.
Наряду с этим, в отношении 29 заведующих детсадами приняты соответствующие административные меры.
В то же время, документы, собранные в ходе проверки в одном из дошкольных учреждений образования, направлены в правоохранительные органы.
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