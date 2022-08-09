Хорошая новость для получающих соцпомощь

В июле 2022 года размер адресной государственной социальной помощи, выплачиваемой одной семье, увеличен с 260,2 манатов до 360 манатов.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной помощи.

Как говорится в информации, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это означает увеличение на 38,3%.