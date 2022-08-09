https://news.day.az/society/1485717.html Хорошая новость для получающих соцпомощь
Хорошая новость для получающих соцпомощь
В июле 2022 года размер адресной государственной социальной помощи, выплачиваемой одной семье, увеличен с 260,2 манатов до 360 манатов.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном фонде социальной помощи.
Как говорится в информации, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это означает увеличение на 38,3%.
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