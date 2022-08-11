Индийского туриста в Азербайджане ищут уже третий месяц

С момента исчезновения индийского туриста в Загатале прошло 3 месяца.

Главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Мансимов сообщил, что поиски туриста пока не дали никаких результатов, передает Day.Az со ссылкой на Lent.az.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для того, чтобы его найти.

Добровольцы альпинисты, присоединившиеся к поискам, говорят, что отсутствие результатов поиска туриста в течение 3 месяцев вызывает много вопросов. Однако поисковые мероприятия продолжаются. Если в этом месяце поиски не увенчаются успехом, осенью нужно будет начать комплексные поиски. Так как из-за опадания листвы в осенний период улучшается видимость в лесу, что может облегчить поиски.

Напомним, что в мае в Загатале без вести пропал Маникатх Кондавити, гражданин Республики Индия. В ходе предварительного следствия было установлено, что 12 мая он покинул гостиницу, в которой останавливался в Загатале, и направился в высокогорную местность села Джар, имеющую сложный рельеф.

После того как турист пропал без вести, его брат Дхаран Кондавити и отец Пурна Чандра Рао Кондавити приехали в Загаталу. Они до сих пор находятся в районе.

К поискам 29-летнего иностранного туриста привлечены военнослужащие Внутренних войск МВД, сотрудники Загатальского районного отдела полиции, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства по чрезвычайным ситуациям, местные жители, знающие местность, альпинисты, специально обученные собаки и дроны.

Несмотря на то, что прошло уже 3 месяца, найти туриста до сих пор не удалось.