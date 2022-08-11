Гражданин Турции погиб в ДТП в Загатале

Водитель грузовика, которого сбил микроавтобус в Загатале, скончался на месте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вечером на участке автодороги Загатала-Гах, который проходит в районе села Верхняя Тала Загатальского района.

Как выяснилось, водитель грузовика - гражданин Турциии, в настоящее время его личность уточняется.

Сообщается, что он остановил машину на обочине дороги и при переходе дороги его сбил микроавтобус марки Mercedes Vito с государственным номерным знаком 99 VR 062.

Тело водителя было доставлен в Загатальское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для обследования.