Начаты меры поддержки для обеспечения занятости жителей села Агалы

Государственное агентство по занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана приступило к реализации мероприятий, предусмотренных для организации самозанятости и обеспечения работой переселенных в село Агалы жителей.

Как сообщили Day.Az в министерстве, 30 жителей села при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), Агентства аграрных услуг при минсельхозе и исполнительной власти Зангиланского района были привлечены к программе самозанятости. Для них уже организованы бизнес-тренинги. На тренингах участникам была предоставлена подробная информация о предпринимательской деятельности и соответствующих механизмах поддержки.

В рамках программы самозанятости началось обеспечение оборудованием по таким профессиям и направлениям деятельности, как автосервис, строительство, мастер по ремонту бытовой техники, портной, парикмахер, салон красоты, производство мучных изделий, торговля и т.д. На начальном этапе были обеспечены активами три гражданина. В ближайшие месяцы активами в рамках программы будут обеспечены и другие граждане.

В целях повышения профессиональных знаний и расширения возможностей трудоустройства жителей организуются курсы профессиональной подготовки, а также осуществляется деятельность по программе "Финансирование заработной платы работников совместно с работодателем". Первоначально на территории села совместно с ООО "Gill MED" были открыты курсы подготовки портных, к которым привлечены шесть жителей села.

Кроме того, были рассмотрены требования к вакансиям государственных предприятий и частных компаний, действующих в селе Агалы. Предпринимаются шаги по обеспечению работой кандидатов, соответствующих этим требованиям, проводятся встречи граждан с работодателями.

На сегодня обеспечены работой 24 жителя села, а еще 35 жителей успешно прошли этап собеседования и находятся на этапе окончательного оформления документов.