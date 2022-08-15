Завершился прием документов на вакантные места в магистратуру вузов и НАНА на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), всего заявления подтвердили 1848 бакалавров. По азербайджанскому сектору документы подали 1767, по русскому - 81 человек.