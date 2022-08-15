В Азербайджане задержаны должностные лица, незаконно перекрывавшие воду

В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц, незаконно ограничивавшим доступ к воде землепользователям в регионах.

Как сообщили Day.Az в понедельник в Генеральной прокуратуре, Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре по результатам анализа многочисленных обращений граждан из отдельных регионов были осуществлены неотложные оперативно-розыскные мероприятия в связи с выявленными незаконными случаями.

Согласно информации, были выявлены основания для подозрения в том, что представитель главы исполнительной власти Шамкирского района по административно-территориальному округу поселка Чинарлы - председатель правления Объединения водопользователей "Аджи арх" Аббасов Эльчин Исмаил оглу в течение 2021-2022 годов в массовом порядке предлагал проживающим на территории данного поселка лицам организовать орошение посевных площадей, находящихся в их пользовании, по 500 манатов за гектар земли.

Эльчину Аббасову в рамках уголовного дела было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 311.3.2 (повторное получение взятки) Уголовного кодекса, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Нефтчалинского районного объединения водопользователей "Берекет", "Гаравелли" и других, а также управления Нефтчалинских оросительных систем по аналогичному факту, связанному с требованием денежных средств от землепользователей и нанесением ущерба хозяйствам.

По обоим уголовным делам продолжается расследование с целью определения полного круга обвиняемых, потерпевших, а также размера причиненного хозяйствам ущерба.