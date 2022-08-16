Вниманию поступающих в вузы

С 16 по 28 августа будет проводиться выбор специальностей для абитуриентов (а также суббакалавров), желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам специальностей.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном Экзаменационном Центре.

Абитуриенты могут обратиться в бесплатные "Консультационные центры" по вопросам порядка заполнения и утверждения электронного заявления о выборе специальности, условий конкурса, важных вопросов, на которые следует обратить внимание при выборе специальности и т.д.