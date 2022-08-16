Сколько средств направлено на пенсионные выплаты в январе-июле?

В январе-июле 2022 года пенсионные выплаты составили 2 миллиарда 882 миллиона манатов, что на 6%, или 164 миллионов манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как передает Day.Az, говорится во вторник в сообщении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, среднемесячный размер пенсий увеличился на 11,7% и составил 368 манатов. Среднемесячный размер пенсий по возрасту увеличился на 11,3% и составил 399 манатов.

С начала текущего года минимальная ежемесячная пенсия увеличена еще на 20 процентов до 240 манатов, проведена индексация страховой части пенсий, а также обеспечено выделение материальной помощи пенсионерам. На эти повышения, охватывающие 1,2 миллиона пенсионеров, дополнительно выделено 440 миллионов манатов.

С начала 2019 года пенсии в Азербайджане назначаются в электронном порядке. За прошедший период в электронном порядке пенсии были назначены 46 тысячам, в том числе за 10 месяцев 2021 года - 20,3 тысячи человек.

В январе-июле 17,2 тысячи, а с начала 2019 года, когда началось электронное назначение пенсий, 65,5 тысячи назначений пенсий было осуществлено через электронную систему.