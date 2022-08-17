https://news.day.az/society/1487767.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Госфонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за август.
Об этом Day.Az сообщили в Фонде.
Сообщается, что 9 августа полностью были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, вчера - по другим регионам страны, а также пенсии, назначенные по льготным условиям.
Граждане могут получить пенсии через банкоматы соответствующих банков.
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