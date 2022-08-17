Хорошая новость для пенсионеров

Госфонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за август.

Об этом Day.Az сообщили в Фонде.

Сообщается, что 9 августа полностью были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, вчера - по другим регионам страны, а также пенсии, назначенные по льготным условиям.

Граждане могут получить пенсии через банкоматы соответствующих банков.